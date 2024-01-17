Далі "нейтральна" друга ракетка світу: Цуренко пробилася в 1/16 фіналу Australian Open-2024

У середу, 17 січня, розпочався другий раунд основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. До цього етапу дійшло чотири українські спортсменки.

Леся Цуренко – Ребека Масарова 2:0 (6:3, 6:4)

Першою з наших землячок в 1/32 фіналу виступила Леся Цуренко. Її суперницею стала іспанка Ребека Масарова, яка посідає 91-ше місце у світовому рейтингу, пише 24 Канал.

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Тенісистки вперше перетнулися між собою на корті й українка здобула переконливу, хоча й непросту, перемогу у двох сетах. Матч тривав трішки більше, ніж півтори години.

Леся впевнено розпочала поєдинок та вже у стартових двох геймах на подачі суперниці мала брейк-поінти, але не змогла їх реалізувати, при цьому свою подачу також утримувала. За рахунку 2:2 українка все ж таки здійснила брейк, але не змогла піти у відрив, віддавши й свою подачу.

А вже після цього Цуренко видала чудову серію. Вона взяла 5 поспіль геймів, вигравши перший сет та повела 2:0 у другому. Після цього суперниці втратили контроль над подачею та 4 гейми закінчувалися брейками. За рахунку 3:2 іспанка відіграла 2 брей-поінти та відновила паритет у партії. Вирішальним став десятий гейм, у якому Леся оформила не тільки брейк під нуль, а й підсумкову перемогу – 6:4.

Протягом поєдинку Цуренко не зробила жодного ейса при двох подвійних помилках, реалізувала 6 із 17 брейк-поінтів та виграла 6 із 9 геймів на своїй подачі.

. Наступною суперницею Лесі Цуренко стане друга ракетка світу та прихильниця кривавого білоруського диктатора Арина Сабалєнка. Раніше суперниці двічі зустрічалися на корті та здобули по одній перемозі.