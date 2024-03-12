Президент Наполі вигнав гравця з інтерв'ю та напав на оператора з камерою: відео дикого вчинку

Ауреліо Де Лаурентісу не сподобалось, що його гравець давав інтерв'ю британським ЗМІ. Бос Наполі не тільки силоміць забрав футболіста, а ще і атакував представника преси.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс є однією з найбільш епатажних постатей в італійському футболі. Функціонер відомий своїм різким характером та несподіваними вчинками, пише 24 канал.

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Бос Наполі злетів з катушок

Напередодні матчу-відповіді проти Барселони Ауреліо опинився в епіцентрі нового скандалу. Перед грою на "Естадіо Олімпіко" гравець команда Маттео Політано давав інтерв'ю британському ЗМІ Sky Sports.

Це чомусь розлютило Де Лаурентіса, який підійшов до гравця та силою забрав його із зони для інтерв'ю. "Він не може з вами розмовляти", – кричав італієць у бік журналістів

Ба більше, президент Наполі на цьому не зупинився та поліз у бійку, вдаривши оператора з камерою. Раніше бос клубу повідомляв про заборону для гравців спілкуватися із німецьким ресурсом DAZN, але Sky Sports у "чорному списку" Де Лаурентіса не було.

Відео нападу Де Лаурентіса на оператора:

Провальний сезон неаполітанців

Можливо, на сіньйора Ауреліо негативно впливають результати команди цього сезону. Після чемпіонства минулого року наразі Наполі йде лише сьомим в Серії А. Команда майже втратила шанси на потрапляння у топ-четвірку, від якої відстає на сім балів.

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Втім за підсумками сезону Італія може отримати додаткову путівку в Лігу чемпіонів, а ось від п'ятого місця відставання не таке велике – лише 4 очки. В плей-оф Ліги чемпіонів Наполі зіграв вдома внічию з Барселоною (1:1) і тепер вирішуватиме долю путівки у чвертьфінал в столиці Каталонії.