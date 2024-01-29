Кінець переможній серії: Валенсія без шансі поступилась Атлетіко – як зіграв Яремчук

Валенсія пропустила двічі від Атлетіко та зазнала першої поразки в чемпіонаті у 2024 році. Роман Яремчук відіграв менше тайму та не зміг допомогти левантійцям.

Атлетіко – Валенсія 2:0

Голи: Ліно, 45+4, Депай, 57.

Цього вікенду в чемпіонаті Іспанії проходять матчі 22 туру Ла Ліги. На вечір неділі була винесена зустріч за участю Атлетіко, який приймав амбітну Валенсію, пише 24 канал.

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Левантійцям прогнозували боротьбу за виживання цього сезону. Проте підопічні Барахи поки дивують та явно мають намір поборотися за єврокубки.

Періодично отримує ігрову практику і Роман Яремчук, але українець здебільшого виходить на заміну і в Ла Лізі поки забив лише раз. На гру з Атлетіко форвард Валенсії знову потрапив у запас.

Мадридці володіли тотальною ініціативою та мали виходити вперед ще в першому таймі. Проте відкрити рахунок підопічні Сімеоне змогли лише перед самою перервою.

Грізманн неймовірним дальнім пас вивів Ліно сам-на-сам із Мамардашвілі. Гравець Атлетіко переграв грузина. На початку другого тайму Бараха випустив Яремчука в надії врятувати гру.

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Втім одразу після його виходу Атлетіко подвоїв рахунок. Захист Валенсії не вгледів за Моліною, який прийняв м'яч після кросу та прострілив у центр. Там Депай виграв верхове єдинобоство та оформив гол.

На жаль, вихід Романа не змінив грезультат. Атлетіко контрював гру та дозволив українцю вдарити лише раз здалеку (Облак був на місці). Тож Валенсія перериває свою чотириматчеву переможну серію в Ла Лізі та падає на 8 місце. Атлетіко ж наздогнав Барселону і тепер третій.