У матчі 34-го туру чемпіонату Іспанії з футболу "Атлетіко" на "Ванда Метрополітан»" розгромив "Мальорку" з рахунком 3:0.

Атлетіко – Мальорка 3:0

Голи: Мората, 29 (пен.), 45+4, Коке, 79

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Хоча аутсайдер, який чіпляється за надію зберегти місце в еліті, намагався чинити опір, однак проти класу суперника нічого не зміг зробити. Героєм матчу став Альваро Мората.

Спочатку 27-річний нападник заробив пенальті, але з першої спроби його не реалізував. Рефері дочекався допомоги VAR і попросив повторити удар, оскільки при першій спробі форварду добити м'яч завадив захисник, який вбіг до штрафного ще до удару. Другий удар Мората виконав без шансів для Маноло Рейни.

У доданий до першого тайму час Альваро завершив зусилля партнерів і оформив дубль. А на 79-й хвилині Коке за допомогою рикошету встановив остаточний рахунок на табло – 3:0.

Атлетіко – Мальорка відеоогляд матчу