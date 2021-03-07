Реал на останніх хвилинах вирвав нічию в Атлетіко

Атлетіко та Реал у неділю, 7 березня, зустрілися у центральному матчі 26 туру іспанської Ла Ліги. Реал наприкінці матчу вирвав нічию завдяки голу Каріма Бензема.

Атлетіко – Реал 1:1

Голи: Суарес, 15 – Бензема, 88

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Атлетіко перед зустріччю з Реалом зіграв 24 матчі у Ла Лізі та очолював турнірну таблицю. "Матрацники" зіграли на 2 поєдинки менше, аніж Барселона та мали на 2 очки більше. Реал до гри з Атлетіко зіграв 25 поєдинків та програвав мадридцям 5 очок.

Відтак, Барселона була зацікавлена, щоб мадридське дербі завершилося нічиєю. Натомість обидвом мадридським клубам було важливо здобувати перемогу.

Швидкий гол

Атлетіко вдалося відкрити рахунок у грі вже на 15 хвилині. Луїс Суарес вдало зіграв на лінії офсайду та вибіг віч-на-віч з Куртуа. Уругваєць впевнено красивим ударом переграв бельгійського голкіпера, поціливши у кут.

За увесь перший тайм команди більше не спромоглися створити бодай один гострий момент. Лише наприкінці тайму Реал вумагав пенальті. Проте арбітр після використання VAR не побачив навмисної гри рукою гравця Атлетіко у власному штрафному.

Після перерви Атлетіко був більш гострий попереду. Принаймні господарі поля робили спроби, щоб закріпити перевагу. Гострий момент на 55 хвилині був у Суареса. Перебуваючи у штрафному, Суарес пробив з близької відстані. Через опір суперників удар Суареса не був надто сильний, тому Куртуа забрав м'яч до рук.

На 80 хвилині Реал вибухнув неймовірним моментом у Бензема. Менді вирізав чудову передачу на Бензема з лівого флангу. Нападник у штрафному дотягнувся до м'яча й пробив. Однак на заваді голу був Ян Облак, який врятував свою команду. Бензема повторно пробив, однак Облак знову був на висоті.

Вольова нічия

Реал потужно проводив останні хвилини й досяг свого. Бензема обігрався з Каземіро та пробив з меж штрафного у порожні ворота – 1:1.

У підсумку матч завершився нічиєю, яка більше на користь саме Барселони. Атлетіко з грою в запасі випереджає каталонців на 3 очки. Барселону й Реал розділяють 2 очки.