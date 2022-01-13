Атлетіко пролетіло повз фінал Суперкубка Іспанії: Атлетік буде боротись за трофей з Реалом
Джерело:24 канал
Атлетіко 13 січня приймало Атлетік у півфіналі Суперкубка Іспанії. Другим фіналістом несподівано став клуб із Більбао.
Атлетіко – Атлетік 1:2
Голи: Сімон, 62 (авт.), Альварес, 77, Вільямс, 81
Мадридського фіналу не буде. Реал став першим фіналістом Суперкубка Іспанії. Однак Атлетіко не змогло підтримати такий почин.
Варте уваги Реал забив Барселоні 3 голи і тільки в додатковий час вибив із Суперкубка Іспанії: відеоогляд
У цьому півфіналі забивали виключно гості. Робили вони це у власні та чужі ворота. Перша частина гри минула без забитих м'ячів, що не скажеш про другу 45-хвилинку.Автогол! На 62-й хвилині Сімон відзначився, але зі знаком мінус. Футболіст забив у власні ворота та вивів господарів вперед у рахунку – 1:0.
Відео голу у власні ворота
До цього чудовий момент змарнували "матрацники". Фелікс головою пробив у ліву стійку.
Майже відразу гості могли знову забити, але цього разу у ворота суперника. Однак Облак став на заваді голу. Вже через декілька хвилин знову Облак був на місці після удару Вільямса.
На 77-й хвилині Атлетіку вдалось зрівняти цифри на табло. Альварес став адресатом передачі з кутового від Муньяїна та ударом головою прошив сітку воріт Атлетіко – 1:1.
Відео голу Альвареса
Вже через чотири хвилини гостям вдалось вдруге засмутити воротаря "матрацників". Вільямс нарешті використав свій момент на усі сто відсотків та вивів клуб із Більбао уперед – 1:2.
Відео переможного голу
Атлетік став другим фіналістом кубкового турніру. Команда з Більбао не дозволила оформити мадридське дербі у фіналі.До уваги. Фінал Суперкубка Іспанії відбудеться 16-го січня.