Атлетіко пролетіло повз фінал Суперкубка Іспанії: Атлетік буде боротись за трофей з Реалом

Атлетіко 13 січня приймало Атлетік у півфіналі Суперкубка Іспанії. Другим фіналістом несподівано став клуб із Більбао.

Атлетіко – Атлетік 1:2

Голи: Сімон, 62 (авт.), Альварес, 77, Вільямс, 81

Мадридського фіналу не буде. Реал став першим фіналістом Суперкубка Іспанії. Однак Атлетіко не змогло підтримати такий почин.

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У цьому півфіналі забивали виключно гості. Робили вони це у власні та чужі ворота. Перша частина гри минула без забитих м'ячів, що не скажеш про другу 45-хвилинку.

На 62-й хвилині Сімон відзначився, але зі знаком мінус. Футболіст забив у власні ворота та вивів господарів вперед у рахунку – 1:0.

Відео голу у власні ворота

До цього чудовий момент змарнували "матрацники". Фелікс головою пробив у ліву стійку.

Майже відразу гості могли знову забити, але цього разу у ворота суперника. Однак Облак став на заваді голу. Вже через декілька хвилин знову Облак був на місці після удару Вільямса.

На 77-й хвилині Атлетіку вдалось зрівняти цифри на табло. Альварес став адресатом передачі з кутового від Муньяїна та ударом головою прошив сітку воріт Атлетіко – 1:1.

Відео голу Альвареса

Вже через чотири хвилини гостям вдалось вдруге засмутити воротаря "матрацників". Вільямс нарешті використав свій момент на усі сто відсотків та вивів клуб із Більбао уперед – 1:2.

Відео переможного голу

Атлетік став другим фіналістом кубкового турніру. Команда з Більбао не дозволила оформити мадридське дербі у фіналі.

Фінал Суперкубка Іспанії відбудеться 16-го січня.