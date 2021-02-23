Челсі вирвав перемогу в Атлетіко у Лізі чемпіонів завдяки шикарному голу Жиру: відео

У вівторок, 23 лютого, Атлетіко на нейтральному полі приймав Челсі у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч завершився мінімальною перемогою "синіх" – 0:1.

Атлетіко – Челсі 0:1

Гол: Жиру, 71

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Колектив Дієго Сімеоне упевнено йшов по матчах на внутрішній арені рівно до тих пір, поки не зустрів на своєму шляху Леванте, який в двох матчах за один тиждень зумів відібрати у матрацників очок більше, ніж зможе назбирати за два кола більшість команд Ла Ліги в цьому сезоні.

А ось у Томаса Тухеля в новому клубі все пішло вже якось зовсім гладко зі старту. Челсі при німецькому фахівцеві ще не програвав, і точно не хотів це робити в матчі на нейтральному полі. Тим більше, коли у "синіх" ще немає точної впевненості в участі в Лізі чемпіонів на наступний рік.

На 14-й хвилині Суарес вигриз м'яч біля лицьової на правому фланзі атаки, після чого прострілив на дальню на Лемара, але француз не встиг добігти.

Челсі не забарився з відповіддю і Одой з правого флангу викочував аналогічним Суаресу чином на дальню штангу, але Вернер, як і Лемар, не добіг.

Під кінець першого тайму Тімо Вернер вийшов віч-на-вічі, не особливо зближуючись, пробив в ліву "дев'ятку". Ян Облак зумів зреагувати на цей удар і відбив м'яч.

Після перерви команди довгий час грали у центрі поля. На 58-й хвилині спроба Феліша завершити відскік м'яча до лівого кута воротарського бічними ножицями пройшла вище воріт.

Відео удару Феліша

На 68-й хвилині Челсі вдалося забити – ударом через себе з центру штрафного Жиру завершив відскік м'яча від суперника.

Головний арбітр Фелікс Брих відразу ж сигналізував, що потрібно перевірити гол за системою VAR на предмет офсайду у француза. І все ж, це був гол. Жиру не був у офсайді, так як останнім м'яча торкнувся Ермосо.

Відео голу Жиру

Матч-відповідь між командами запланований на 17 березня в Лондоні.

Атлетіко – Челсі відеоогляд