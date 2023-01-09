Барселона прагматично переграла Атлетіко та відірвалась від Реала: відео переможного голу

Підопічні Хаві зуміли подолати іспанського гранда і без допомоги від Роберта Левандовського. Єдиний м'яч у зустрічі записав на свій рахунок Усман Дембеле.

Атлетіко – Барселона 0:1

Гол: Дембеле, 22.

У центральній зустрічі 16 туру іспанської Ла Ліги зійшлись гранди місцевого футболу – Барселона та Атлетіко. Підопічні Хаві підійшли до зустрічі з позиції лідера таблиці, пише 24 канал.

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На початок туру каталонці випереджали Реал лише за різницею м'ячів, але після поразки мадридців від Вільярреала могли повернути собі одноосібне лідерство. У команди Хаві була серія із п'яти перемог в чемпіонаті, але після ЧС "блаугранас" не змогли подолати Еспаньол (1:1).

Атлетіко ж веде боротьбу за місце в ЛЧ, замикаючи на початок туру топ-четвірку, Втім успіх Бетіса на полі Райо Вальєкано відтіснив "матрацників" на п'яту сходинку, тому підопічним Сімеоне треба було зупиняти лідера для відновлення позицій.

Прагматична Барселона

У Барселони через дискваліфікацію був відсутній Левандовський, проте це не сильно вплинуло на атакувальний ресурс команди. У старты вийшли Фаті та Дембеле. І саме останній відкрив рахунок.

Педрі успішно пройшов по центру, віддав на Гаві, а той скотив під удар французу. Усман з першого дотику пробив Облака. Це був один з усього двох ударів каталонців у ствір ворот суперника.

Відео голу Дембеле:

Але він виявився переможним. Гості віддали мадридцям контроль над м'ячем, а сам Атлетіко марнував свої нечисленні нагоди. З 18-ти ударів лише п'ять летіли у ворота, але Барселону рятував тер Штеген.

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Перемога дозволяє "блаугранас" самостійно очолити чемпіонат Іспанії та відірватись від Реала на три очки. Атлетіко ж залишився на п'ятій сходинці, в одному балі позаду топ-четвірки.