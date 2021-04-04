Реал Сосьєдад мінімально здолав Атлетік у фіналі Кубка Іспанії: відео

Атлетік та Реал Сосьєдад 3 квітня зіграли у фіналі Кубка Іспанії. Футболісти з Сан-Себастьян несподівано стали володарями трофею.

Атлетік – Реал Сосьєдад 0:1

Гол: Оярсабаль, 63

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Після затяжної атаки класний простріл виконав Гарсія, але на його передачу біля воріт суперника не відгукнувся жоден з партнерів по команді.

Господарі матчу могли відкривати рахунок на табло після дальнього удару Мартінеса. Але постріл центрального захисника зупинив класний сейв голкіпера Реміро.

У першому таймі футболісти жодної з команд не змогли записати свої прізвища на табло. За нульового рахунку клуби пішли на перерву. Після відпочинку гравці Реал Сосьєдада сигналізували про руку поблизу штрафного Атлетіка, але суддя сигналізував про продовження гри. Однак вже за декілька секунд зупинив гру та призначив штрафний удар.

У другому таймі Мартінес сфолив у власному штрафному та побачив перед собою пряму червону картку, залишивши у меншості Атлетік. Однак вже після відеоповтору арбітр зустрічі змінив своє рішення та скасував червону для футболіста господарів, показавши лише попередження. Однак від пенальті врятуватись не вдалось.

До позначки підійшов Оярсабаль та впевнено розмочив нулі на табло – 0:1. Як не старались футболісти Атлетіка, але забитий бодай один гол не вдалось.

Реал Сосьєдад вперше за 34 роки здобув Кубок Іспанії.

Атлетік – Реал Сосьєдад відеоогляд