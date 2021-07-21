Фейл після матчу: Атлетік опублікував на сайті стару емблему Динамо без зірок – фото

Київське Динамо 20 липня поступилось у контрольному спарингу Атлетіко Більбао. Іспанці вставили у звіт матчу стару емблему киян.

Черговий провал від іспанців

Товариський матч між клубами завершився мінімальною перемогою іспанців (1:0). Після зустрічі офіційні сайти команд виставили звіти поєдинку.

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Іспанці вкотре відзначились недбалою роботою та ставленням до українців. Атлетік ставив стару емблему київського клубу без зірок, а також написали "Dinamo Kiev" замість "Dynamo Kyiv".



Помилка на сайті Атлетіка / Скриншот із офіційного сайту іспанців