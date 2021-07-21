Фейл після матчу: Атлетік опублікував на сайті стару емблему Динамо без зірок – фото

21 липня 2021 , 15:30
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Джерело:

ФК Атлетік

Київське Динамо 20 липня поступилось у контрольному спарингу Атлетіко Більбао. Іспанці вставили у звіт матчу стару емблему киян.

Черговий провал від іспанців

Товариський матч між клубами завершився мінімальною перемогою іспанців (1:0). Після зустрічі офіційні сайти команд виставили звіти поєдинку.

До теми Динамо мінімально програло Атлетіку Більбао: відео

Іспанці вкотре відзначились недбалою роботою та ставленням до українців. Атлетік ставив стару емблему київського клубу без зірок, а також написали "Dinamo Kiev" замість "Dynamo Kyiv".


Помилка на сайті Атлетіка / Скриншот із офіційного сайту іспанців

  • Раніше іспанська преса вже перекручувала прізвища гравців збірної України перед матчем Ліги націй проти їх національної команди. Відоме видання Marca переплутало прізвища аж 6 гравців "синьо-жовтих".
Автор: Софія Кулай