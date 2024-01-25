Команду Хаві продовжує трусити: Атлетік позбавив Барселону боротьби у Кубку Короля – відеоогляд

В одному із чвертьфіналів Кубка Короля зустрічались Атлетік Більбао та Барселона. Півфіналіста команди визначили лише за підсумками додаткових таймів.

Атлетік – Барселона 4:2

Голи: Гурусета, 1, Сансет, 49, Вільямс, 105+2, 120+1 – Левандовський, 26, Ямал, 32

Не встиг коментатор матчу назвати до кінця склади команд, як нулі на табло змінились на 1:0 на користь господарів. Пожежа у штрафному майданчику Барселони закінчилась заблокованим Крістенсеним ударом від Сансета. Однак першим на добиванні був Гурусета, який відкрив рахунок у зустрічі, пише 24 Канал.

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Перевага клубу із Більбао тримала 25 хвилин. Після чого каталонці забили двічі. Спершу Левандовський скористався помилкою захисника Атлетіка, який намагався вибити м'яч із власного штрафного майданчика, але влучив прямо у Роберта, від якого м'яч полетів у сітку воріт господарів. Дещо курйозно рахунок став рівним 1:1.

Вже через 6 хвилин Барселона повністю змінила хід поєдинку на свою користь. Ямал змістився із флангу до центру штрафного та з його лінії прошив дальній кут воріт суперника із Більбао – 1:2.

Підопічні Хаві пішли на перерву з переможним рахунком 1:2.

На старті другого тайму господарі швидко ліквідували цей м'яч різниці завдяки голу Сансета 2:2.

Як не старались команди, але закінчити гру в основний час не змогли. На колективи чекали додаткові 15-хвилинні тайми, де більше сил залишилось у господарів поля.

На 105+2 хвилині матчу Вільямс знову вивів Атлетік уперед 3:2, вразивши дальній нижній кут воріт "блаугранас". Каталонцям знову потрібно було відігруватись. Але вдруге їм це не вдалось зробити.

У компенсований до другого додаткового тайму час все той же активний Вільямс добив Барселону, поставивши крапку у чвертьфіналі 4:2.

Барселона вилетіла із Кубка Короля на стадії 1/4 фіналу. Також на цьому етапі змагання припинила 24 січня Жирона, яка програла Мальорці 3:2.

Атлетік – Барселона: відеоогляд матчу