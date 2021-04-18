Божевільний гол Маліновського приніс Аталанті перемогу над Ювентусом: відео

Аталанта та Ювентус зустрілися 18 квітня у рамках 31 туру італійської Серія А. Перемогу Аталанті приніс гол українського футболіста Руслана Маліновського.

Аталанта – Ювентус 1:0

Гол: Маліновський, 87

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У першому таймі Ювентус володів ініціативою та був більш агресивний попереду. Команди обмінялися кількома гострими моментами, а господарі претендували на пенальті.

Зокрема, на початку матчу Луїс Муріель впав у штрафному майданчику в боротьбі із суперником, але арбітр не наважився призначити пенальті.

Перший момент у грі створила саме Аталанта. Маттео Пессіна на швидкості отримав короткий пас і спробував переграти голкіпера ударом з меж штрафного, але м'яч просвистів у міліметрах від правої стійки.

Ювентус відповів на 34 хвилині. К'єза виграв боротьбу у штрафному, після чого Мората перекинув голкіпера. М'яч летів у ворота, але захисник вибив його.

Після перерви Аталанта деякий час володіла ініціативою та провела непогану атаку, яку гострим ударом завершив Муріель. Туринці відповіли ударом зі штрафного Дибали, але м'яч пролетів повз ворота.

На 70 хвилині в Аталанти виник ще один момент: Ілічич класно навісив у штрафний з правого флангу. Сапата чудово пробив головою, але зовсім трішки не влучив у кут воріт.

На 72 хвилині гри на полі з'явився українець Руслан Маліновський. Віктор Коваленко продовжив перебувати на лаві запасних.

Саме Маліновський на 86 хвилині мав можливість вирвати перемогу для Аталанти. Однак голкіпер відбив м'яч після небезпечного штрафного. М'яч летів у "дев'ятку".

Однак Руслан таки домігся свого на 87 хвилині. Маліновський розрядив свою гармату з-за меж штрафного і рикошетом від оборонця м'яч опинився у сітці.

Відео голу Маліновського

У підсумку господарі відстояли мінімальну перевагу. Завдяки перемозі Аталанта обійшла Ювентус у турнірній таблиці та посідає 3 місце.

Аталанта – Ювентус відеоогляд