Аталанта Маліновського знищила Спецію Коваленка: відео гольової перестрілки у Серії А

Аталанта 20 листопада вдома приймала Спецію у рамках 13 туру Серії А. Господарі здобули розгромну перемогу на очах рідних уболівальників.

Аталанта – Спеція 5:2

Голи: Палашич, 18, 41, Сапата, 38 (п), Муріель, 83, Маліновський, 89 – Нзола, 11, 90+1

Аталанта проти Спеції – це українська битва у Серії А. Руслан Маліновський залишився на лаві для запасних господарів. Натомість Віктор Коваленко з'явився на полі у складі гостей з перших секунд.

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Першими нулі на табло розмочили гості. Верде завдав удару з-за меж штрафного – голкіпер Спеції у ефектному стрибку перевів постріл у поперечину. Але м'яч відлетів на добиванні Нзолі, якому нічого не залишалось, як відкрити рахунок у грі – 0:1.

! Наприкінці тайму все перевернулось із ніг на голову. Гравець Спеції зіграв рукою у власному штрафному, але суддя проігнорував цей епізод. Після апеляцій футболістів Аталанти арбітр зупинив гру та вирішив переглянути відеоповтор. Після якого вказав на 11 метрів на користь господарів поля. Виконувати пенальті взявся Сапата, але голкіпер вийшов переможцем із цієї дуелі.

Однак на цьому не завершилось. Суддя вказав нападнику бергамівського клубу перебити пенальті. Цього разу Сапата був влучним – 2:1.

Вже через три хвилини господарі забили втретє. Палашич відгукнувся на передачу у штрафному суперника та без роздумів пробив у кут воріт Спеції – 3:1.

Відразу після відпочинку небезпечно було біля воріт Спеції. М'яч після удару Палашича "поцілувався" із стійкою.

На 60-й хвилині на поле вийшов Маліновський, а вже через чотири хвилини на лаву запасних сів його земляка зі Спеції Коваленко. Дуже невиразний матч у виконанні Віктора.

На 66-й хвилині Нзола відгукнувся на передачу, яка вивела його віч-на-віч з голкіпером суперника. Але таку чудову нагоду футболіст змарнував, воротар у яскравому стрибку став на заваді голу.

Перший гол у другому таймі забив Муріель. Палашич віддав передачу поруч з воротарським майданчиком, яку ударом з-під ноги захисника Христова замкнув Муріель – 4:1.

В останні хвилини команди забили по одному голу. На 89-й хвилині Маліновський ударом з-за меж штрафного забив п'ятий гол Аталанти у матчі. А крапку у зустрічі у складі Спеції поставив Нзола – у нього дубль.

Аталанта впевнено розгромила Спецію на власному полі – 5:2. Маліновський став переможцем в українському протистоянні з Коваленком у Серії А.

Маліновський став переможцем в українському протистоянні з Коваленком у Серії А. Після звитяги бергамівський клуб із 25 очками посідає 4 місце у турнірній таблиці. Щоправда, така ж кількість пунктів у третього Інтера, але свій матч "нерадзуррі" у цьому турі ще не зіграли.

Спеція все ніяк не може вибратись із підвалин італійської першості – 11 балів та лише 16-та позиція серед 20 клубів.

Аталанта – Спеція відеоогляд матчу