Рома сенсаційно розгромила Аталанту Маліновського, забивши 4 голи: відеоогляд матчу

Аталанта Руслана Маліновського зазнала розгромної поразки у рамках 18-го туру Серії А. Аталанта на власному полі поступилася римській Ромі.

Аталанта – Рома 1:4

Голи: Муріель, 45+1 – Ебрахам, 1, 82, Дзаньоло, 27, Смоллінг, 72

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Футболісти Роми надзвичайно потужно розпочали гру й вже на першій хвилині були попереду. Аталанта звично для себе отримала контратаку майже з центру поля.

Самотній Ебрахам проскович п'ятьох оборонців Аталанти й не без долі удачі відзначився у воротах суперника

Відео голу Ебрахама



У середині першого тайму​ "вовки" подвоїли перевагу. Знову команда Жозе Моурінью вийшла у контратаку, яка завершилася легким голом Дзаньоло.

Відео голу Дзаньоло



Перед самою перервою Аталанті вдалося відіграти один м'яч. Муріель пробив здалеку й м'яч рикошетом від Крістанте залетів у ворота Роми.​

Відео голу Муріеля



Після перерви Аталанті вдалося зрівняти рахунок, але рефері скасував гол через офсайд.

Гравці Роми вирішили не утримувати хитку перевагу й на 72-й хвилині забили втретє. Гол на свій рахунок записав оборонець Кріс Смоллінг.

Під завісу гри підопічні Моурінью зробили рахунок розгромним: Ебрахам оформив дубль.

. Український футболіст Руслан Маліновський з'явився на полі в другому таймі, але не допоміг Аталанті уникнути поразки. Після 18 турів Аталанта має 37 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці. Рома набрала 31 бал і підійнялася на 5-у сходинку.