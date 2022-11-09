Маліновський відзначився крутим асистом в Серії А, який не врятував Аталанту від поразки: відео

Український півзахисник нарешті потрапив до стартового складу і навіть записав на свій рахунок результативну передачу. Втім його команда все одно зганьбилась.

Лечче – Аталанта 2:1

Голи: Баскіротто, 27, Ді Франческо, 29 – Сапата, 40.

У цей мідвік у чемпіонаті Італії проходять поєдинки 14 туру Серії А. В одному із матчів середи Аталанта поїхала в гості до аутсайдера турніру Лечче, пише 24 канал.

До теми Наполі не зупинити: неаполітанці здобули вольову перемогу над Аталантою – відео голів

Минулого туру підопічні Гасперіні поступились Наполі та опустились на четверту сходинку. А тепер бергамаски зганьбилися ще більше, програвши "вовкам" з рахунком 1:2.

З перших хвилин на полі з'явився українець Руслан Маліновський, який цього сезону отримує мало ігрового часу та зазвичай виходить лише на заміну. Ба більше, перед перервою хавбек відзначився результативною передачею.

Руслан красивим розрізним пасом вивів Сапату віч-на-віч із кіпером Лечче і колумбієць не схибив. Правда, перед цим голом Аталанта встигла двічі пропустити, відзначились Баскіротто та Ді Франческо.

Відео асисту Маліновського:

У підсумку Маліновський залишив поле на 80 хвилині, а гості так і не змогли вирвати бодай нічию. Цей результат поки залишає "богиню" четвертою, однак за підсумками туру Аталанту ще можуть випередити Ювентус та Інтер.

Читайте також Найкращий бомбардир збірної Уругваю залишився без клубу напередодні чемпіонату світу

Лечче ж здобуває лише другу перемогу в сезоні та відривається від зони вильоту на відстань п'яти балів. У останньому турі перед ЧС-2022 "вовки" зіграють із конкурентом в боротьбі за виживання Сампдорією, тоді як на Аталанту чекає битва з Інтером.