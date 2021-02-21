Аталанта у гольовому трилері перемогла Наполі та піднялася у зону Ліги чемпіонів: відео

21:04

У матчі чемпіонату Італії Аталанта та Наполі, які мають намір боротися за топ-4, видали яскравий поєдинок і порадували уболівальників 6 голами. При цьому всі м'ячі були забиті в другому таймі, а перемогла Аталанта – 4:2.