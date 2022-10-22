"Орли" проти Маліновського: хто фаворит у матчі Аталанта – Лаціо

Команди із Бергамо та Рима тримаються серед лідерів Серії А і мають наміри увімкнутись в боротьбу за Скудетто. Розповідаємо про шанси суперників в очній дуелі.

Цими вихідними в Італії проходять матчі 11 туру Серії А 2022-2023, пише 24 канал. Одним із центральних поєдинків є зустріч між Аталантою та Лаціо, які тримаються на горі турнірної таблиці.

До теми Аталанти може втратити Маліновського, – ЗМІ

Команда з Бергамо яскраво почала сезон, не програвши у жодному з десяти стартових поєдинків. Це дозволяє команді Гасперіні йти на другому місці, відстаючи від лідера Наполі на два пункти.

Лаціо початок сезону трохи змазав нічиїми з Торіно та Сампдорією, а також поразкою від Наполі. Втім у останніх п'яти матчах підопічні Мауріціо Саррі взяли 13 очок і піднялись на п'яту сходинку. Відстань від Аталанти складає всього три очки. У обох команд є деякі кадрові проблеми.

. Руслан Маліновський зіграв у дев'яти матчах цього сезону за Аталанту. На рахунку українця – один гол та один асист.

Гасперіні поки не може розраховувати на кіпера Муссо, нападника Сапату, а також захисників Дзаппакосту і Паломіно. У римлян випав їх головний бомбардир Чіро Іммобіле, який цього сезону забив вже 6 м'ячів. Також під питанням участь ексфутболіста Шахтаря Маркоса Антоніо.

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Тим часом, букмекери визначились зі своїм фаворитом. На їх думку, більше шансів на перемогу має Аталанта. Коефіцієнт на неї становить 2,01, а на Лаціо – 3,85. Нічия ж оцінюється у 3,65.

Крім того, названі найбільш імовірні автори голів. Більшість з них представляють Аталанту, а на другому місці у цьому рейтингу опинився українець Руслан Маліновський:

Луїс Муріель (Аталанта) – 3,10

Руслан Маліновський (Аталанта) – 3,20

Маріо Пашаліч (Аталанта) – 3,30

Адемола Лукман (Аталанта) – 3,30

Феліпе Андерсон (Лаціо) – 3,50

Расмус Хойлунд (Аталанта) – 3,50

Жеремі Бога (Аталанта) – 4,00

Педро Родрігес (Лаціо) – 4,50

Сєргєй Мілінкович-Савич (Лаціо) – 5,50

Едерсон (Аталанта) – 5,50

Теун Коопмейнерс (Аталанта) – 5,50

Маттіа Дзакканьї (Лаціо) – 5,50

. Аталанта і Лаціо провели 119 очних зустрічей в історії. Невелика перевага на боці бергамасків – 39 перемог проти 34-х у римлян. Ще 46 поєдинків завершились внічию. Цікаво, що в останніх семи дуелях команд Лаціо виграв лише раз.