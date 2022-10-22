"Орли" проти Маліновського: хто фаворит у матчі Аталанта – Лаціо
Команди із Бергамо та Рима тримаються серед лідерів Серії А і мають наміри увімкнутись в боротьбу за Скудетто. Розповідаємо про шанси суперників в очній дуелі.
Цими вихідними в Італії проходять матчі 11 туру Серії А 2022-2023, пише 24 канал. Одним із центральних поєдинків є зустріч між Аталантою та Лаціо, які тримаються на горі турнірної таблиці.
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Команда з Бергамо яскраво почала сезон, не програвши у жодному з десяти стартових поєдинків. Це дозволяє команді Гасперіні йти на другому місці, відстаючи від лідера Наполі на два пункти.
Лаціо початок сезону трохи змазав нічиїми з Торіно та Сампдорією, а також поразкою від Наполі. Втім у останніх п'яти матчах підопічні Мауріціо Саррі взяли 13 очок і піднялись на п'яту сходинку. Відстань від Аталанти складає всього три очки. У обох команд є деякі кадрові проблеми.Довідка. Руслан Маліновський зіграв у дев'яти матчах цього сезону за Аталанту. На рахунку українця – один гол та один асист.
Гасперіні поки не може розраховувати на кіпера Муссо, нападника Сапату, а також захисників Дзаппакосту і Паломіно. У римлян випав їх головний бомбардир Чіро Іммобіле, який цього сезону забив вже 6 м'ячів. Також під питанням участь ексфутболіста Шахтаря Маркоса Антоніо.
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Тим часом, букмекери визначились зі своїм фаворитом. На їх думку, більше шансів на перемогу має Аталанта. Коефіцієнт на неї становить 2,01, а на Лаціо – 3,85. Нічия ж оцінюється у 3,65.
Крім того, названі найбільш імовірні автори голів. Більшість з них представляють Аталанту, а на другому місці у цьому рейтингу опинився українець Руслан Маліновський:
- Луїс Муріель (Аталанта) – 3,10
- Руслан Маліновський (Аталанта) – 3,20
- Маріо Пашаліч (Аталанта) – 3,30
- Адемола Лукман (Аталанта) – 3,30
- Феліпе Андерсон (Лаціо) – 3,50
- Расмус Хойлунд (Аталанта) – 3,50
- Жеремі Бога (Аталанта) – 4,00
- Педро Родрігес (Лаціо) – 4,50
- Сєргєй Мілінкович-Савич (Лаціо) – 5,50
- Едерсон (Аталанта) – 5,50
- Теун Коопмейнерс (Аталанта) – 5,50
- Маттіа Дзакканьї (Лаціо) – 5,50