Анонсує заміну українця: Маліновський не здивував тренера Аталанти у мировій з Кремонезе

У неділю, 11 вересня, Аталанта приймала Кремонезе у 6-му турі італійської Серії А. Бергамівський клуб несподівано втратив очки.

Маліновський може не зіграти з Ромою

Команда Джана П'єро Гасперіні першою розмочила нулі на табло. Але для цього потрібно було чекати аж 74 хвилини, коли Меріх Демірал відкрив рахунок у матчі 1:0. Вже через чотири хвилини Кремонезе зробив цифри на табло 1:1.

Цікаво прочитати Пенальті, вилучення та скасований гол: матч Ювентус – Салернітана закінчився шаленим скандалом

Аталанта та Кремонезе зіграли внічию у Бергамо 1:1.

Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі бергамівського клубу та відіграв 56 хвилин. Українець нічим не здивував на футбольному полі та був замінений на Едерсона.

Після поєдинку головний тренер Аталанти прокоментував виступ своєї команди. Гасперіні анонсував заміни у стартовому складі на наступну гру. На жаль, вони торкнулись і Маліновського, який може розпочати поєдинок проти Роми на лаві запасних або взагалі поза заявкою.

Були всі умови для перемоги, але нам не вдалося втримати перевагу. Потрібно грати всі 90 хвилин і робити вчасні заміни. Добре, що зараз є 5 замін. Зараз у мене багато гравців, які жадають успіху. Буде нормально, якщо в наступному матчі Едерсон вийде замість Пашаліча, а Маліновський поступиться місцем Лукману,

– сказав Гасперіні.

Нагадаємо, що Маліновський був близький до того, щоб покинути Аталанту. ЗМІ активно сватали лідера збірної України в АПЛ та французьку Лігу 1, але залишилось лише на рівні чуток.

Аталанта після 6-ти турів йде на другому місці у турнірній таблиці Серії А, поступаючись лише Наполі. Лідер сезону, клуб Маліновського та Мілан, який посідає третю позицію, мають у своєму активі по 14 очок.

Статистика Маліновського у сезоні-2022/2023

У поточному сезоні Руслан провів 6 поєдинків. За зіграні 282 хвилини українець відзначився голом та асистом.

Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону Аталанта не пробилась у зону єврокубків. Тому цього сезону зосереджена лише на виступах в Італії.

. Наступний матч Аталанта зіграє проти Роми у неділю, 18 вересня. Початок зустрічі о 19:00.