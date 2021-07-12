Аталанта готова платити зарплату Коваленку, якщо він перейде в Емполі

Український хавбек Віктор Коваленко близький до відходу з Аталанти. Клуб з Бергамо готовий відпустити його в оренду.

Аталанта готова покрити частину зарплати 24-річного українця в Емполі.

До слова Ніколи туди не перейду, – Коваленко категорично відповів про трансфер у Динамо

Керівництво бергамського клубу очікує, що Коваленко в Емполі зможе адаптуватися до італійського футболу, і повернеться в команду Гасперіні вже готовим до боротьби за місце в стартовому складі.

Переговори перебувають на завершальному етапі. Сторони незабаром повинні закрити трансфер.

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