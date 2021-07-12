Аталанта готова платити зарплату Коваленку, якщо він перейде в Емполі
12 липня 2021 , 21:45Читать новость на русском
Джерело:Calcio Atalanta
Український хавбек Віктор Коваленко близький до відходу з Аталанти. Клуб з Бергамо готовий відпустити його в оренду.
Аталанта готова покрити частину зарплати 24-річного українця в Емполі.
До слова Ніколи туди не перейду, – Коваленко категорично відповів про трансфер у Динамо
Керівництво бергамського клубу очікує, що Коваленко в Емполі зможе адаптуватися до італійського футболу, і повернеться в команду Гасперіні вже готовим до боротьби за місце в стартовому складі.
Переговори перебувають на завершальному етапі. Сторони незабаром повинні закрити трансфер.
Кар'єра Коваленка в Аталанті: головне
- 25-річний футболіст став гравцем італійського гранда у лютому 2021 року. Коваленко підписав угоду до кінця червня 2024 року.
- Лише за три хвилини українець не зарекомендував себе у складі нової команди. Тренерський штаб на чолі з Джаном П'єром Гасперіні залишився незадоволений трансфером гравця збірної України.
- Італійський спеціаліст не буд триматиме Коваленка заради додаткового гравця на лаві запасних.
- Спеціалізований портал Тransfermarkt оцінює вартість футболіста у 5 мільйонів євро.