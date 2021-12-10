Аталанта та Барселона будуть несіяні під час жеребкування стикових матчів Ліги Європи

10 грудня 2021 , 12:19
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Джерело:

УЄФА

Після закінчення групових етапів Ліги чемпіонів та Ліги Європи, визначилися команди, які зіграють у стикових матчах ЛЄ.

Нові правила плей-офф

В цьому сезоні в Лізі Європи діють нові правила плей-офф. Переможці груп ЛЄ виходять одразу в 1/8 фіналу.

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Натомість команди, які посіли другі місця, виходять у стикові матчі. Їх суперниками будуть клуби, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів. При цьому останні будуть несіяними під час жеребкування.

Таким чином до несіяних потрапили Барселона та Аталанта, які вилетіли з Ліги чемпіонів.

Сіяні

  • Бетіс
  • Брага
  • Динамо (Загреб)
  • Лаціо
  • Наполі
  • Олімпіакос
  • Реал Сосьєдад
  • Рейнджерс

Несіяні

  • Аталанта
  • Барселона
  • Боруссія (Дортмунд)
  • Зеніт
  • Порту
  • РБ Лейпциг
  • Севілья
  • Шериф

Жеребкування стикових матчів Ліги Європи відбудеться 13 грудня.

Команди проведуть по матчу вдома та на виїзді. Сіяні команди матч-відповідь проведуть вдома. Перші стикові матчі заплановані на 17 лютого, другі матчі – 24 лютого. Переможці стикових матчів вийдуть в 1/8 фіналу, де приєднаються до переможців груп Ліги Європи.

Представники однієї національної асоціації у стикових матчах зустрітися не можуть.

Автор: Ігор Саджениця