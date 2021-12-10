Аталанта та Барселона будуть несіяні під час жеребкування стикових матчів Ліги Європи

Після закінчення групових етапів Ліги чемпіонів та Ліги Європи, визначилися команди, які зіграють у стикових матчах ЛЄ.

Нові правила плей-офф

В цьому сезоні в Лізі Європи діють нові правила плей-офф. Переможці груп ЛЄ виходять одразу в 1/8 фіналу.

Варте уваги Визначилися усі учасники плей-офф Ліги чемпіонів

Натомість команди, які посіли другі місця, виходять у стикові матчі. Їх суперниками будуть клуби, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів. При цьому останні будуть несіяними під час жеребкування.

Таким чином до несіяних потрапили Барселона та Аталанта, які вилетіли з Ліги чемпіонів.

Сіяні

Бетіс

Брага

Динамо (Загреб)

Лаціо

Наполі

Олімпіакос

Реал Сосьєдад

Рейнджерс

Несіяні

Аталанта

Барселона

Боруссія (Дортмунд)

Зеніт

Порту

РБ Лейпциг

Севілья

Шериф

Жеребкування стикових матчів Ліги Європи відбудеться 13 грудня.

Команди проведуть по матчу вдома та на виїзді. Сіяні команди матч-відповідь проведуть вдома. Перші стикові матчі заплановані на 17 лютого, другі матчі – 24 лютого. Переможці стикових матчів вийдуть в 1/8 фіналу, де приєднаються до переможців груп Ліги Європи.

Представники однієї національної асоціації у стикових матчах зустрітися не можуть.