Уламки від іранських дронів впали на тренувальну базу Динамо напередодні дитячого турніру

Збиті частини безпілотників не травмували жодну людину на базі "біло-синіх" у Кончі-Заспі. Ба більше, заплановане змагання серед 11-річних футболістів таки відбулося після інциденту.

Постраждала база Динамо

16 грудня російські фашисти завдали чергового масованого ракетного удару по українським містам. Терористи атакували цивільні та енергетичні об'єкти країни.

До теми Росія атакувала Україну 76 ракетами: сили ППО збили аж 60, – Залужний

Так, тільки Київ був атакований 40-ка ракетами та дронами, 37 одиниць було збито ППО. Столиця і до цього була атакована іранськими безпілотниками, постраждала і футбольна інфраструктура.

Як повідомив прес-аташе Динамо Андрій Шахов, 14 грудня три уламки від сбитих "шахедів" впали на територію тренувальної бази киян у Кончі-Заспі. Співробітники та гравці від атаки не постраждали.

Дітей не залякати

Цікаво, що у той день на базі киян був запланований дитячий турнір пам'яті Євгена Рудакова за участю 30 команд серед 11-річних футболістів. Через повітряну тривогу його відклали, але після цього змагання все ж було проведе.

Тоді як раз на турнір завітали журналісти всесвітньо відомого американського телеканалу CNN. Працівники компанії були здивовані хоробрістю дітей, які після тривоги не перехотіли грати у футбол.

До слова, Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українська ППО в грудні збиває 80% цілей. За його словами, на початку війни ефективність ППО була 50%.