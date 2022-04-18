Атака у три дотики: українець Петряк забив переможний гол за Фехервар – неймовірне відео

Фехервар 17 квітня зіграв на виїзді проти Мезйокйовешда у чемпіонаті Угорщини. Український вінгер Іван Петряк відзначився голом у складі гостей.

"Джокер" угорського клубу

Іван Петряк розпочав цей поєдинок із лави запасних Фехервара. На футбольному полі українець з'явився лише на 70-й хвилині, але 20 хвилин футболісту вистачило для того, щоб принести перемогу гостям, повідомляє 24 канал.

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Лівий вінгер результативно закінчив класну атаку команди, яка складалась лише з трьох передач. Щоб забити Петряку потрібно лише сім хвилин на футбольному полі.

Українець зробив рахунок 1:2 на користь Фехервара.

Іван провів свій 28 матч у сезоні, у яких забив 8 голів та зробив 3 асисти.

Відео голу Петряка

Участь у матчі також взяли інші українські легіонери Фехервара – Артем Шабанов та Євген Макаренко. Богдан Лєднєв спостерігав за грою з лави запасних.

Після звитяги клуб українців із 39 очками посідає 5-те місце у турнірній таблиці ліги.