Київщина зазнала нищівних руйнацій після приходу "руского міра". Загарбники знищували усе, що бачили на своєму шляху.

Наслідки "русского міра"

Зі спортивних об'єктів, де раніше панувала конкуренція, радість та розпач, не залишилось нічого. Російські війська вщент зруйнували Тенісний центр федерації тенісу України, який був збудований в Ірпені. Місто-герой стало епіцентром війни в Україні, на фото з цього передмістя Києва не можна дивитись без сліз.

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Центр офіційно припинив своє існування. Ще до 24 лютого на цій території насолоджувались грою у теніс, а тепер тут лише руїни.

На щастя, усі працівники спортивного об'єкта залишились живі.

Під обстріли потрапило чимало спортивних об'єктів України, серед них стадіони, інфраструктура Маріуполя та Десни, зали для фехтування, боксу та ще багато інших.

Повний текст із публікації з інстаграму Тенісного центру

Офіційно. Тенісний центр Федерації тенісу України припинив своє існування…

Всі співробітники живі та здорові. Це найголовніше!