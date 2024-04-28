Крутий камбек Челсі: команда Мудрика врятувалась від поразки в бою з Астон Віллою

Челсі провалив перший тайм на "Вілла Парк" та був близьким до поразки. Втім провали в обороні господарів дозволили лондонцям не програти.

Астон Вілла – Челсі 2:2

Голи: Кукурелья, 4 (автогол), Роджерс, 42 – Мадуеке, 62, Галлахер, 81.

В чемпіонаті Англії 2023-2024 цими вихідними проходять матчі 35 туру АПЛ. На вечір суботи була винесена битва між Астон Віллою та Челсі, пише 24 Канал.

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ВІлла домінує до перерви

Команда Унаї Емері веде боротьбу за путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Челсі ж після провальної першої частини отримав надію завоювати місце в єврокубках.

Але для цього підопічним Почеттіно треба було брати три очки на "Вілла Парк". Тренер "синіх" виставив досить атакувальний склад, в основі якого знайшлось місце і Михайлу Мудрику.

Проте Астон Вілла була фаворитом бою і в першому таймі показала це на полі. Вже на четвертій хвилині господарі відкрили рахунок, хоча допоміг їм в цьому рикошет від Кукурельї. Іспанець невдало опинився на шляху м'яча після удару Макгінна та направив його у власні ворота.

А перед перервою Вілла вже сама подвоїла рахунок завдяки точному удару Роджерса у ближній кут. Челсі став більш активним у нападі після перерви. Кілька моментів змарнував Джексон.

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Камбек Челсі

Були два удари і від Мудрика з-за меж майданчика. Втім у першому випадку українець пробив вище воріт, а у другому м'яч геть звалився з ноги та полетів у бік кутового прапорця.

Тим не менш, скоротити рахунок вдалось Мадуеке в середині другого тайму. Після перехвату від Галлахера того скосив у власному майданчику захисник Астон Вілли.

Проте суддя не встиг призначити пенальті, адже Ноні підхопив м'яч та одразу пробив кіпера господарів. Челсі продовжив тиснути, тоді як бірмінгемці вирішили підсилити захист. Втім це не врятувало команду Емері від другого голу.

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Майже вирвали перемогу

Галлахеру дали пробити з-за меж карного майданчика і англієць красиво поцілив у дальню дев'ятку. Лондонці кинулись виривати перемогу, але Астон ВІлла вже дотерпіла до фінального свистка. Дісасі вдалось забити на п'ятій компенсованій хвилині, але перед цим був фол від Джексона.

Челсі залишається дев'ятим, відстаючи від єврокубкової зони на 5 очок при матчі в запасі у порівнянні із сьомим Ньюкаслом. Астон Вілла ж йде четвертою, випереджаючи Тоттенхем на 7 балів. Але "шпори" провели аж на три зустрічі менше.