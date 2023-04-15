Ярмоленко допоміг Аль-Айну вийти у фінал Кубка президента ОАЕ: відео курйозного асисту українця

Клуб Сергія Реброва Аль-Айн здолав Аль-Васл у півфіналі Кубка президента ОАЕ. Український вінгер Андрій Ярмоленко відзначився результативною передачею.

Другий матч поспіль не залишає поле без результативної дії капітан збірної України Андрій Ярмоленко. Завдяки асисту українця його клуб зумів здолати Аль-Васл у півфіналі Кубка президента ОАЕ. Щоправда, сталося це за доволі курйозних обставин.

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Сам не забив, але допоміг партнеру

Український вінгер вийшов у стартовому складі й на 23-й хвилині взяв участь у гольовій атаці. Спочатку Андрій не дотягнувся до верхової подачі з флангу, а потім промахнувся по м'ячу, перебуваючи в кількох метрах біля воріт. Проте завдяки відскоку від ноги Ярмоленка м'яч потрапив до партнера по команді, який забив переможний гол.

Курйозний момент розвеселив Андрія, який з посмішкою сприйняв свій промах. Досвідчений вінгер не міг збагнути, як він міг не влучити по м'ячу.

Відео кумедного асиста Ярмоленка

Зазначимо, що Аль-Айн з 29-ї хвилини грав у меншості. Проте це не завадило підопічним Реброва здобути важливу перемогу, яка вивела їх у фінал Кубка президента ОАЕ. Перша гра суперників завершилася нульовою нічиєю.