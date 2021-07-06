ПСЖ офіційно здійснив суперзірковий трансфер Хакімі: відео

ПСЖ оголосив про підписання контракту з 22-річним правим захисником Ашрафом Хакімі. Контракт розрахований на п'ять років, до 30 червня 2026 року.

За даними Transfermarkt, сума угоди склала 60 мільйонів євро. Зарплата футболіста становитиме 8 мільйонів євро на рік, ще 2 мільйони євро – бонуси.

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Що відомо про Хакімі

Хакимі виступав за Інтер з 2020 року і провів в загальній складності в складі "нерадзуррі" 45 матчів, в яких забив сім м'ячів і віддав 11 результативних передач.

Також захисник раніше грав за Реал і дортмундську Боруссію. На рахунку Хакимі 31 матч і два голи в складі збірної Марокко.

У минулому сезоні ПСЖ посів друге місце в турнірній таблиці Ліги 1.