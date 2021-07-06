ПСЖ офіційно здійснив суперзірковий трансфер Хакімі: відео
6 липня 2021 , 21:31Читать новость на русском
Джерело:ПСЖ
ПСЖ оголосив про підписання контракту з 22-річним правим захисником Ашрафом Хакімі. Контракт розрахований на п'ять років, до 30 червня 2026 року.
За даними Transfermarkt, сума угоди склала 60 мільйонів євро. Зарплата футболіста становитиме 8 мільйонів євро на рік, ще 2 мільйони євро – бонуси.
Дивіться також Фінал НБА: хто стане чемпіоном та чим цей фінал унікальнийУ минулому сезоні ПСЖ посів друге місце в турнірній таблиці Ліги 1.
Що відомо про Хакімі
- Хакимі виступав за Інтер з 2020 року і провів в загальній складності в складі "нерадзуррі" 45 матчів, в яких забив сім м'ячів і віддав 11 результативних передач.
- Також захисник раніше грав за Реал і дортмундську Боруссію. На рахунку Хакимі 31 матч і два голи в складі збірної Марокко.