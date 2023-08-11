Буде знову запалювати на футбольному полі: Зінченко відновився від надокучливої травми

Лондонський Арсенал із перемоги над МанСіті у Суперкубку Англії розпочали новий сезон. На жаль, безпосередньо до цього тріумфу не доклався наш Олександр Зінченко.

Український лівий захисник "канонірів" пропускав матч через відновлення від травми литкового м'яза, яка не дає йому спокою ще з кінця минулого сезону-2022/2023. Через неї він пропустив поєдинки збірної України, які та зіграла у червні. Також українець не зіграв у жодному передсезонному матчі "канонірів" під час турне у США.

Дивіться також Швидка допомога – таксі українця: Зінченко став "жертвою" жорсткого тролінгу в Арсеналі – відео

Чудові новини для українських прихильників "канонірів"

Напередодні першого матчу нового сезону АПЛ-2023/2024 головний тренер Арсенала Мікель Артета сповістив для усіх фанатів лондонського клубу чудові новини. Олександр Зінченко нарешті доєднався до загальної групи та остаточно відновився від травми. Сподіваємось, що українця минуть стороною усі можливі рецидиви.

Навряд іспанський наставник Арсенала буде одразу кидати Зінченка у бій. Не виключено, що матч проти Фореста, який відбудеться вже 12 серпня, Олександр розпочне на лаві запасних. Фінальне рішення Артети буде відоме вже безпосередньо перед домашнім поєдинком.

"Канонірам" пощастило розпочинати новий сезон АПЛ за підтримки рідних трибун. Початок зустрічі о 14:30 (за київським часом).

Нагадаємо, що 2 серпня у сім' українського футболіста відбулось поповнення. Влада народила Олександру дівчинку та сестричку для Єви. Тепер у Сашка є подвійна мотивація, аби заграти у футболці Арсенала ще краще. Хоча у Лондоні вже закохані у гру та настрій українця. Йому вже співають пісні, а деякі футболісти "канонірів" беруть приклад із Зінченка.

І справді, Олександр неабияк заводить команду у періоди поразок та є ментальним лідером Арсенала. На щастя, один із лідерів лондонського клубу зможе знову вийти на футбольне поле.

Зінченко став "каноніром" у липні 2022 року, підписавши контракт до кінця червня 2026 року. У минулому сезоні провів за Арсенал 33 матчі (1 гол і 2 асисти).