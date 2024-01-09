Зіграв на випередження: лідер Бундесліги продовжив контракт із таранним українським талантом

Футбольні клуби ще з малку намагаються переманити у свої структури талановитих футболістів, які у майбутньому можуть стати лідерами команди. Одним із таких європейських клубів, який діє за цією схемою, є леверкузенський Баєр.

На початку серпня 2022-го року Артем Степанов перебрався зі структури донецького Шахтаря у леверкузенський Баєр. За інформацією Transfermarkt, контракт українського футболіста із німцями був розрахований до кінця поточного сезону-2023/2024.

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Продовжить кар'єру у Німеччині

У цьому сезоні українець, який виступає на позиції форварда та має понад 1,90 зросту, відіграв за німецьку команду U-17 16 матчів, у яких наколотив аж 9 голів та віддав один асист.

9 січня 2024 року 16-річний гравець повідомив про продовження співпраці із Баєром. Його нова угода розрахована до кінця сезону-2026/2027.

Я щасливий бути частиною великої команди. Дякую клубу за довіру, а Sports360 за підтримку. Рухаємося далі,

– підписав фото Степанов.



Баєр продовжив контракт із Артемом Степановим / Фото з інстаграму футболіста

Схоже, що у німецькому клубі розгледіли талант вихованця донецького Шахтаря, для якого Баєр став другим клубом у ще юній кар'єрі.

До слова, перша команда Баєра після 16 турів лідирує у німецькій Бундеслізі, набравши 42 бали.

Відзначимо, що Степанов є чинним футболістом збірної України U-17 (3 поєдинки, 3 м'ячі). До цього виступав за національну команду до 16 років (3 матчі, 2 голи).