Респект Закарпаттю, – Мілевський натякнув, що покидає Минай

Нападник Миная Артем Мілевський поділився фото по завершенні сезону. Мілевський повідомив, що збирається у відпустку.

Футбольний клуб Минай вилетів в Першу лігу. Відразу після цього почали з'являтися чутки, що команда припинить існування, проте поки що офіційно про таке ніхто не оголошував.

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Головна зірка Миная Артем Мілевський опублікував пост в інстаграм і натякнув, що покидає команду: "У відпустку! Респект Закарпаттю! Не прощаємося".

Що відомо про Минай зараз

За інформацією ЗМІ, керівництво Миная ухвалило рішення скоротити бюджет команди, низка ключових гравців покинуть закарпатський колектив, але клуб продовжить існування у Першій лізі.

Точно не будуть захищати кольори Миная Антон Каніболоцький, Міслав Матіч, Олександр Сніжко, Андрій Ткачук, Денис Кожанов, у яких закінчилися контракти з клубом. Навряд чи погодиться піти на різке зниження зарплати і Артем Мілевський.

Минай отримав статус професійного клубу в 2018 році. За два роки вони зуміли дістатися до вищого дивізіону.