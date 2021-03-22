Влаштуємо махач: росіянин Лобов прийняв виклик Берінчика на бій – фото

Український боксер Денис Берінчик після перемоги на чилійцем Хосе Санчесом звернувся в рингу до колишнього бійця UFC російського походження Артема Лобова на прізвисько "Русский молот".

Після перемоги над Санчесом Берінчик надів футболку із зображенням Лобова, на якій написано: "Лобов, давай влаштуємо бійку". Лобов прийняв виклик українця.

Дивіться також Денис Берінчик кинув виклик Артему Лобову

Росіянин хоче влаштувати бій на голих кулаках. Лобов опублікував відповідь у сторіс свого інстаграму, написавши наступне: "Давай. Знімай подушки з рук і влаштуємо справжній махач".

Що відомо про Лобова

Ірландський боєць змішаного стилю російського походження. Виступав під егідою UFC у напівлегкій та легкій вагових категоріях. Нині виступає в турнірах з кулачних боїв Bare Knuckle FC.

Лобов тренується у команді ірландського бійця Конора МакГрегора і є його основним спаринг-партнером. У МакГрегора та Лобова дружні відносини.