Замучили травми: зірковий форвард Динамо і збірної України оголосив про завершення кар'єри

Український нападник Артем Кравець вирішив повісити бутси на цвях. Останнім часом футболіста турбували проблеми зі спиною.

В нинішньому сезоні Артем Кравець грав у чемпіонаті Туреччини, але рідко з'являвся на футбольному полі. Проблеми зі здоров'ям стали на перешкоді продовження кар'єри.

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Немає бажання продовжувати кар'єру

Після відходу з турецького клубу Сакар'яспор Артем повідомив, що планує завершити ігрову кар'єру.

"Скоріше за все, мене ніхто більше ніде не побачить. Скоріше за все, на цьому моя кар'єра закінчиться, бо враховуючи і здоров'я, і ситуацію в країні, не дуже є бажання продовжувати кар'єру.

Пропозиції є, але зараз моя сім'я потребує моєї уваги. За останні роки у мене були дві операції на спині. Це великі ризики, які зараз не дуже потрібні. Я хочу ще і після футболу жити", – сказав Кравець.

Футбольні досягнення Артема Кравця

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Кравець зіграв 7 матчів за турецький Сакар'яспор, але результативними діями не відзначився. А у минулому сезоні форвард провів на полі лише 10 хвилин у поєдинку Кубка Туреччини за Коньяспор.