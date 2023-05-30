Невдалий вояж: кіпрський АЕК розірвав контракт з українцем, який потрапив до списку "порушників"
Джерело:АЕК Ларнака
Український форвард Артем Громов достроково покинув кіпрський АЕК. Кривдник Дніпра-1 та Динамо вирішив розірвати трудову угоду з досвідченим футболістом.
Артем Громов у зимове трансферне вікно на правах вільного агента підписав контракт з кіпрським АЕКом з Ларнаки. Проте за пів року перебування у складі "жовто-зелених" вихованець Ворскли не відзначився жодною результативною дією.
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Не побачили перспективи
За повідомленням офіційного сайту АЕКа, Артем Громов та ще 6 футболістів залишили команду. Клуб подякував гравцям за сезон та побажав подальших успіхів.
За підсумком чемпіонату АЕК фінішував на третьому місці та потрапив до Ліги конференцій. У попередньому сезоні "воїни" стали віцечемпіонами.
Зазначимо, що контракт Громова з кіпрським клубом був розрахований до кінця червня 2024 року. Проте за 12 матчів, які Артем провів у складі "жовто-зелених", він не відзначився результативними діями.
Громов у списку "порушників" Мінспорту
- Нагадаємо, що Артем Громов потрапив до списку українських спортсменів, які виїхали на міжнародні змагання та не повернулися.
- 33-річний футболіст у коментарі зауважив, що Мінспорту вибірково складав список. Громов зазначив, що у перелік потрапили лише він з Владиславом Кулачем, а українців з АПЛ проігнорували.