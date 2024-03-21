"Хлопці не підведуть": Федецький – про шанси збірної України пройти Боснію та Герцеговину

Сьогодні, 21 березня, збірна України зіграє в півфіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 проти національної команди Боснії і Герцеговини. Колишній гравець "синьо-жовтих" Артем Федецький поділився очікуваннями від матчу.

Колишній захисник збірної України Артем Федецький поділився очікуваннями від матчу національної команди у півфіналі плей-оф за вихід на Євро-2024 проти Боснії та Герцоговини. Переможець поєдинку вийде у фінал кваліфікації.

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Федецький вірить у перемогу збірної України над Боснією

"Я бажаю нашій збірній так само не звертати увагу на пресу, не звертати увагу на різні провокації, а вони однозначно будуть. Мені здається, що згадають нам і війну, яка відбувається в Україні. Можуть якісь кричалки свої.

Від цього потрібно повністю абстрагуватися, робити свою справу, хлопці розуміють, що вони грають у футболці збірної України. Я впевнений, що хлопці не підведуть", - сказав Федецький.

Матч збірних України та Боснії та Герцеговини відбудеться сьогодні, 21 березня. Початок о 21:45 за київським часом.