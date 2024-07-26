Трансфер досі під питанням: Артем Довбик з'явився на тренуванні Жирони

Після чуток про трансфер в Атлетіко, Артема Довбика знову помітили в Жироні. Каталонський клуб опублікував відео з тренування.

У літнє трансферне вікно цілий ряд клубів зацікавлений у підписанні українського лідера Жирони Артема Довбика, однак найбільш зацікавлений у трансфері – мадридський Атлетіко. Нещодавно з'явилася інформація, що українець пропустив тренування Жирони і вирушив до Мадрида.

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Довбик залишається в Жироні

"Каталонці" опублікували відео з останнього тренування команди.

На ньому можна побачити і українського нападника Артема Довбика, який брав активну участь у занятті.

Тренування Жирони з Артемом Довбиком: дивіться відео

У сезоні-2023/2024 Артем Довбик зіграв за Жирону 41 матч в усіх турнірах, у яких забив 25 голів та віддав 10 асистів.

Нагадаємо, що Артем Довбик перейшов до каталонського клубу у серпні 2023 року, підписавши 5-річний контракт. Жирона заплатила 7 мільйонів євро за гравця, що стало рекордним трансфером "каталонців".