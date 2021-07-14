Герой збірної України на Євро-2020 Довбик відпочиває з дружиною після сезону: фото

14 липня 2021 , 18:04
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Джерело:

інстаграм Артема Довбика

24-річний нападник Дніпра-1 і збірної України Артем Довбик перед стартом нового сезону відпочиває в Туреччині зі своєю дружиною.

Відповідне фото футболіст показав в інстаграмі. Підписом до фото футболіст залишив лише смайлик.

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Довбик на Євро-2020

  • Довбик взяв участь в Євро-2020 у складі збірної України. Футболіст вийшов на заміну в поєдинку 1/8 фіналу проти Швеції (2:1) і забив переможний гол на 120-й хвилині зустрічі.
  • У поєдинку 1-го туру УПЛ, який запланований на 25 липня, Дніпро-1 повинен зустрітися з полтавською Ворсклою.
Автор: Юрій Семенюк