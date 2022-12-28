Я змінився, кожен з нас працюватиме, аби Україна була вільна та незалежна, – Артем Довбик

Форвард СК Дніпро-1 та збірної України Артем Довбик запевнив, що українські футболісти працюють на благо ЗСУ. Гравці прагнуть допомогти в прискоренні перемоги України у війні з Росією.

Артем Довбик розповів, що війна змінила його бачення на світ. Також гравець подякував ЗСУ за їхній героїзм.

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Артем Довбик розповідає, що українські спортсмени будуть робити свій внесок в перемогу України до останнього:

Я змінився. Змінилася вся наша країна, і сьогодні кожен з нас працює заради того, щоб Україна була вільною та незалежною. Звісно, що всі наші досягнення в тилу — ніщо, порівняно з тим, що роблять хлопці на фронті. Але ми постійно прагнемо допомагати нашим воїнам. І будемо це робити, доки українська земля не очиститься від всієї гидоти. Ми дякуємо ЗСУ за те, що вони захищають нашу країну, дозволяють нам вільно дихати та займатися улюбленою справою, – розповів нападник Дніпра-1.

Нагадаємо, що Артема Довбика було визнано найкращим гравцем року в Україні.