Це була велика пригода, – Артем Довбик мило попрощався з Жироною
Джерело:Артем Довбик
Український футболіст Артем Довбик попрощався з Жироною після переходу в Рому. Відповідний допис він опублікував у своєму інстаграмі.
2 серпня Рома офіційно оголосила про підписання Артема Довбика. Угода футболіста та клубу розрахована до 2029 року.
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Прощання Довбика з "каталонцями"
Український футболіст у своєму дописі подякував усім за підтримку, зазначивши, що пишався бути частиною Жирони.
Хочу подякувати футбольному клубу Жирона за довіру до мене та вболівальникам за підтримку команди у важкі часи. Цього року це була велика пригода, і я дуже пишаюся тим, що був маленькою частиною цієї історії. Команда з великим серцем,
– написав Артем Довбик.
Нагадаємо, що у складі "каталонців" Довбик став найкращим бомбардиром сезону іспанської першості та став володарем трофея Пічічі. Артем – перший українець, якому підкорилось таке футбольне досягнення.