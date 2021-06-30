Увійшов в історію: Довбик побив рекорд легендарного Платіні
30 червня 2021 , 08:56Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Нападник збірної України Артем Довбик став автором самого пізнього переможного гола в історії чемпіонатів Європи. Завдяки його м’ячу Україна вперше в історії вийшла до 1/4 фіналу Євро-2020.
Він забив Швеції на позначці 120:37. Гольовий пас на гол Довбика віддав Олександр Зінченко. Перед цим він забив сам – і офіційно став найкращим гравцем матчу.
Дивіться також Україна історично вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020: відео
Попередній рекорд
Раніше рекорд належав легендарному французу Мішелю Платіні, який на Євро-1984 забив гол у ворота Португалії на 118:53.
Загалом же м’яч Довбика у ворота шведів другий з найбільш пізніх голів забитих на чемпіонаті Європи – найпізніший гол забив турок Семіх Сентюрк у 2008 році у ворота Хорватії (121:01).
Відео голу Довбика
Україна вперше вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020
- Збірна України обіграла команду Швеції в 1/8 Євро-2020 із рахунком 2:1. Так наша команда вперше в історії вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи з футболу.
- Артем Довбик забив дебютний гол за збірну України і вивів її в чвертьфінал Євро-2020.
- Тепер збірна України зустрінеться з Англією 3 липня.