Хитрий хід чи мрія зіграти в ЛЧ: найкращий бомбардир чемпіонату продовжив контракт з Дніпром-1

Форвард Дніпра-1 Артем Довбик пролонгував дію контракту з віцечемпіоном України. Закордонним клубам доведеться заплатити чималеньку компенсацію дніпрянам, якщо вони вирішать його придбати.

Артем Довбик після завершення чемпіонату планував продовжити свою кар'єру в одному з топ-чемпіонатів Європи. Проте форвард прийняв несподіване рішення та продовжив контракт з Дніпром-1.

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Довбик залишається в Дніпрі-1

За повідомленням офіційного сайту "спортклубівців", Довбик підписав новий контракт на 2 роки. Термін угоди діє до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, що попередній контракт завершувався в грудні цього року. 25-річний футболіст мав повне право укладати попередній договір з новим клубом. В грудні Дніпро-1 ризикував безплатно втратити свого найкращого футболіста. Якби новий клуб Довбика захотів підписати Артема влітку, вони могли заплатити мінімальну компенсацію. Проте все вирішилося по іншому.

Тепер потенційний претендент на Довбика повинен буде сплатити повну трансферну вартість футболіста, або клаусулу, якщо вона прописана в новій угоді.

Нагадаємо, що Артем Довбик став найкращим бомбардиром в історії Дніпра-1. На його рахунку 53 голи у 84 матчах чемпіонату, Кубку України та єврокубках. Два сезони поспіль Довбик був найкращим снайпером чемпіонату України: 14 голи – чемпіонат 2021/22 та 24 голи у сезоні 2022/23.

Трансферна сага Довбика