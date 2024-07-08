Трансфер відбудеться: гравець збірної України переходить в топ-клуб

Форвард каталонської Жирони та збірної України Артем Довбик зацікавив ряд відомих європейських клубів. Гравець в найближчий час може змінити клубну прописку.

Була інформація, що Довбик визначиться зі своїм майбутнім після Євро-2024, з якого збірна України вилетіла ще на стадії групового етапу. Артем начебто вирішив продовжити свої виступи у Жироні, але тепер з'явились нові чутки.

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Чи покине Довбик Жирону

Повідомляють, що Атлетіко Мадрид погодився заплатити 40 мільйонів євро за Артема Довбика. В найближчі декілька днів гравець підпише повноцінний контракт з "матрацниками".

До цього Атлетіко пропонувало 25 мільйонів євро за українського голеадора, а Жирона хотіла 40 мільйонів, що створювало напругу навколо трансферу. Зарплату в новому клубі Артем буде отримувати у розмірі 3,5 мільйони євро.

Контракт Довбика з жиронцям діє до літа 2028 року. В сезоні-2023/2024 українець провів 39 матчів, забив 24 голи та віддав 10 асистів. Також Артем став найкращим бомбардиром Ла Ліги і отримав трофей Пічічі . В минулому сезоні Атлетіко зайняв 4 місце в іспанському чемпіонаті і також зіграє в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що не тільки "матрацники" хотіли підписати українського форварда. Гравцем цікавились такі клуби як Барселона, Мілан, Манчестер Сіті.