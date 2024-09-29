Найгірший за 90 хвилин: стала відома оцінка Довбика у грі проти Венеції

У неділю, 29 вересня, Рома вдома приймала Венецію в межах 6-го туру італійської Серії А сезону-2024/2025. Матч завершився перемогою "вовків" з рахунком 2:1.

Український нападник римлян Артем Довбик розпочав гру з перших хвилин. Поєдинок на стадіоні "Олімпіко" видався найгіршим для 27-річного форварда за час виступів у Ромі, про це повідомляє WhoScored.

Читайте також Жирона з Циганковим у складі не змогла обіграти Сельту у матчі Ла Ліги

Оцінка Довбика у матчі проти Венеції

Артем Довбик потрапив у стартову одинадцятку римської команди на домашній матч проти Венеції. Український голеадор провів на полі усі 90 хвилин, але не зміг відзначитись результативними діями.

Матч між Ромою та Венецією завершився з рахунком 2:1. У складі "вовків" відзначились Брайан Крістанте та Нікколо Пізіллі, а з боку "крилатих левів" автором забитого голу став Йоель Похьянпало.

За даними статистичного порталу WhoScored український нападник римлян отримав найгіршу оцінку в команді – 6.4 бали. Найкращим гравцем протистояння став Анхеліньо із Роми – 7.7 балів.

Нагадаємо, що до цього Артем Довбик забивав у трьох матчах поспіль у футболці римлян. Також українець має у своєму активі 1 гольову передачу.