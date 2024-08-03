Українське дербі форвардів: коли Довбик може дебютувати за Рому

Учора, 2 серпня, італійська Рома офіційно оголосила про трансфер форварда збірної України Артема Довбика. Гравець перейшов з іспанської Жирони, підписавши чотирирічний контракт з римлянами.

Одразу після того як Артема представили у новому клубі, він потрапив на перше тренування з командою. За традицією гравці організували Довбику коридор привітання, а потім українець повноцінно тренувався з усіма, – повідомляє 24 канал.

Читайте також Довбик вперше звернувся до уболівальників після переходу у Рому

Артем Довбик у Ромі

Український форвард поділився своїми емоціями від переходу у Рому. Артем заявив, що йому подобалось в Жироні, але потрібно було зробити новий крок у більш великий клуб.

Артем вже поспілкувався зі своїм новим тренером Данієле Де Россі та висловив бажання якомога швидше зіграти у кольорах римлян. Довбик готовий допомагати "жовто-червоним" у новому сезоні.

Також українець розповів, що пишається ексфутболістом Андрієм Шевченком і хоче здобути таких висот як він під час гри за Мілан. Артем має наміри і бажання стати найкращим бомбардиром Серії А.

Артем Довбик може дебютувати за Рому у товариській грі проти Олімпіакоса, у який нещодавно перейшов інший українець Роман Яремчук. Гра відбудеться сьогодні, 3 серпня, о 18:00 за київським часом.

Розпочне новий сезон Рома на виїзді, де зіграє перший матч Серії А проти Кальярі. Дата та час проведення гри – 18 серпня о 21:45 за Києвом.