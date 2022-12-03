Більше, ніж називали в ЗМІ: агент назвав вартість трансфера Артема Довбика

Агент Артема Довбика Олексій Люндовський назвав справжню трансферну вартість форварда й лідера Дніпра-1. Перемовини про його перехід тривають просто зараз.

Сума трансфера футболіста є навіть вищою, ніж раніше озвучували в ЗМІ. Серйозний інтерес до Довбика проявлять клуби італійської Серії А.

Також цікаво Рецепт успіху: Дніпро-1 не хоче відпускати Довбика без чемпіонства

Вартість странсфера Довбика

Олексій Люндовський висловив здивування щодо того, що саме зараз у ЗМІ почали писати, буцімто італійській клуби "повернулися" до трансфера Артема. Мовляв, цей процес триває постійно.

Давайте розбиратися. Клуби не поверталися до переговорів, бо з них не виходили. Серйозний трансфер – це постійна робота. Контакти із закордонними клубами у нас не припинялися, всі клуби, які фігурували у ЗМІ, продовжують спостерігати за Довбиком та вести роботу з підготовки трансфера,

– пояснив агент.

Також він прокоментував оголошену журналістами суму трансфера на 7 – 8 мільйонів євро. Представник Артема Довбика заявив, що на таку суму в Дніпро-1 сьогодні ніхто навіть не дивитиметься.

"Я просто нагадаю, що ще влітку, коли Довбик був без ігрової практики, за нього офіційно пропонували 10 мільйонів. Тоді в багатьох були сумніви, як вийде Артем після вимушеної перерви та травми, як швидко зможе собі повернути тонус", – розповідає Олексій Люндовський.

За його словами, сьогодні, коли Артем є найкращим бомбардиром УПЛ та Дніпра-1, який лідирує в чемпіонаті, а також показав хорошу результативність у Єврокубках, ціна очевидно буде вищою.

Артем Довбик