Артем Довбик підтримав пораненого військовослужбовця: емоційне відео

Артем Довбик підтримав пораненого військовослужбовця, який також є його вболівальником. Про зворушливу історію розповів телеведучий Анатолій Анатоліч.

Під час відвідування одного з військових шпиталів Дніпра, Анатолій Анатоліч познайомився з молодим військовослужбовцем, який отримав поранення. Як виявилось, хлопець є шанувальником Артема Довбика.

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Зворушливий вчинок Довбика

Пораненому солдату 19 років, він доброволець і взяв собі позивний "Жирона". До того, як піти на фронт, хлопець захоплювався грою у футбол.

Анатолій Анатоліч запропонував військовому записати відеозвернення для Артема Довбика прямо з автомобіля швидкої допомоги. Футболіст відповів за лічені хвилини і між ними розпочалось спілкування. Розмова з Довбиком подарувала бійцю натхнення.

Артем висловив підтримку українським захисникам, а також хвилювання за Україну. Зокрема футболіст побажав військовому здоров'я.

Історія про зворушливий вчинок Артема Довбика від Анатолія Анатоліча: дивіться відео

Нагадаємо, що на святкуванні завершення сезону Артем Довбик привітав каталонських вболівальників з українським прапором на плечах.