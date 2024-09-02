Довбик усіх лякає, – головний тренер Роми розповів, чому українець не може забити гол в Серії А

Рома все ніяк не може набрати оптимальну форму та розпочати здобувати залікові бали у Серії А. На рахунку римлян всього два очки за три тури елітного дивізіону Італії.

У неділю, 1 вересня, "вовки" зіграли виїзний матч у Турині проти Ювентуса, гра завершилась скромною нульовою нічиєю, команди не змогли порадувати вболівальників хоча б одним забитим м'ячем, а Артем Довбик досі не відкрив лік голам у складі Роми.

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Де Россі підтримує Артема Довбика

У матчі в Турині Артем Довбик з перших хвилинах вийшов на футбольне поле. Українському нападнику було важко через те, що партнерам по команді не вдавалось доставити м'яч форварду.

Велику частину часу Артем був просто "відрізаний" від команди. У підсумку на 82-й хвилині матчу Довбик покинув поле, так і не відзначившись результативною дією.

Головний тренер Роми, Даніеле де Россі, поділився думкою щодо гри 27-річного форварда. Наставник "вовків" пояснив, чому Довбик не зміг забити у "старій сеньйорі".

Довбик усіх лякає, наставник Ювентуса Мотта поставив проти нього Бремера та Гатті на всю гру. Мотта добре підготувався, проти Артема грали сильні захисники. Тепер у Довбика буде багато голів, я в цьому впевнений,

– заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що до цього Артем Довбик вже зіграв у двох матчах Серії проти Кальярі (0:0) та Емполі (1:2). У цих матчах нападник "вовків" також не забивав.

За підсумками трьох турів чемпіонату Італії колектив Де Россі займає 17-ту сходинку у турнірній таблиці. Наступна гра римлян проти команди Руслана Малиновського – Дженоа, 15 серпня.