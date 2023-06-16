Італійська Рома зацікавилася найкращим бомбардиром Шахтаря

Один з лідерів донецького Шахтаря Артем Бондаренко привернув увагу низки європейських клубів. У послугах результативного хавбека зацікавлена команда Жозе Моурінью.

Донецький Шахтар завершив сезон 2022/23 з титулом чемпіона УПЛ та доволі успішною єврокубковою компанією. Молоді футболісти "гірників" потрапили на радари провідних клубів Європи.

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Ніколіні: багатьом подобаються футболісти Шахтаря

Італійська Рома виявила зацікавленість у трансфері атакувального півзахисника Шахтаря Артема Бондаренка. Про це повідомив асистент спортивного директора "гірників" Карло Ніколіні.

Мені здається нормальним, що великі команди, як у випадку з Бондаренком Рома, але й багато інших, націлилися на гравців Шахтаря. У червні [2022 року] в нас не було команди, а у вересні ми вже стартували в Лізі чемпіонів, де незабаром обіграли Лейпциг, одну з кращих команд європейського футболу, зіграли внічию з Реалом. Звісно, багатьом подобаються наші футболісти,

– сказав Ніколіні.

При цьому італієць зауважив, що Шахтар не зацікавлений у негайному трансфері. Бондаренко став одним з лідерів "гірників", на якому тримається командна гра. А тому клуб не віддасть його навіть за 20 мільйонів євро.

"Бондаренко має відмінну техніку, стежить за простором, вміє оцінювати роботу опонента, має навички реалізації моментів та фізичну форму, яка дозволяє йому добре діяти з місця. Він дуже важливий гравець, на мій погляд, але я не думаю, що хтось купить його зараз, у тому числі вважаючи, що нам потрібні гроші. Мені навіть складно скласти ціну на нього. Я навіть не про цифри, а про те, що футболісти, за яких платять по 60-70 мільйонів євро, потім не можуть зв'язати двох передач, але водночас є хлопці, які три роки у Лізі чемпіонів, які їдуть на "Бернабеу", щоб зіграти відмінну гру, і ми оцінюємо їх лише у 15-20 мільйонів? Наразі Шахтар хоче збудувати конкурентоспроможну команду", – заявив Ніколіні.

Нагадаємо, що одразу кілька гравців Шахтаря можуть в літнє міжсезоння змінити команду. Голкіпер АнатолійТрубін, який вирішив не продовжувати контракт з "гірниками", зацікавив Ювентус, Севілью та Бенфіку. Англійський Брайтон, який тренує екстренер Шахтаря Роберто Де Дзербі, мріє підписати Миколу Матвієнка. Там же може опинитися й Артем Бондаренко.

Новий лідер Шахтаря