Майстерність дня: в УЄФА в захоплені від фінта Бондаренка, який обдурив захист Франції – відео

Півзахисник молодіжної збірної України Артем Бондаренко відзначився голом у чвертьфіналі Євро-2023 у ворота збірної Франції. Його майстерність під час атаки вразила УЄФА.

У чвертьфіналі молодіжного чемпіонату Європи 2023 року збірній України випало грати проти французів. Наша команда пропустила першою гол, але ще в першому таймі зуміла не тільки зрівняти рахунок, але й вийти вперед. Все завдяки дублю Судакова та результативним діям Мудрика.

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Остаточний рахунок у матчі встановив Бондаренко вже наприкінці другого тайму. Отримавши пас від Назаренка, він одним рухом обіграв Люкеба, а після цього перекинув м'яч над голкіпером Щевальє, який вийшов на перехоплення.

В УЄФА не залишили без уваги майстерність українського футболіста. Саме його фінт вони назвали "майстерністю дня" на Євро-2023 за підсумками матчів 2 липня.

Окрім того, гол Бондаренка, як і гол Судакова – серед претендентів на звання найкращих у чвертьфіналі Євро-2024.

Відео голу Бондаренка у ворота Франції