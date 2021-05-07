Вільярреал зіграв внічию з Арсеналом та вийшов у фінал Ліги Європи: відео

Іспанський Вільярреал пройшов англійський Арсенал у півфіналі Ліги Європи. У другому матчі між командами була зафіксована нічия. Завдяки цьому Вільярреал і вийшов у фінал.

Арсенал – Вільярреал 0:0

Перший матч між цими командами закінчився перемогою Вільярреалу з рахунком 2:1. Тож Арсеналу було достатньо мінімальної перемоги 1:0, щоб вийти у фінал. І до останньої секунди цього матчу не було відомо, хто саме стане переможцем.

До теми Манчестер Юнайтед та Вільярреал зіграють у фіналі Ліги Європи

На початку зустрічі нагоду відкрити рахунок мали саме гості. Чуквезе завдав дальнього удару, але Лено у стрибку дістався до м'яча, який летів під перекладину воріт. Варто додати, що нападник не зміг дограти цей матч. Ще у середині першого тайму він покинув поле на ношах через ушкодження.

Згодом Арсенал створив декілька нагод відзначитися. Лише один Обамеянг міг оформити хет-трик. Та двічі м'яч після його ударів влучав у каркас воріт. А ще одного разу голкіпер Рульї невдало піймав м'яч після його удару, пустивши його поміж ніг собі. Та вчасно виправився.

Свої нагоди не реалізували Пепе та Холдінг – м'яч після їх ударів летів повз рамку воріт. Тож гра так і закінчилася без забитих голів.

Відеоогляд матчу Арсенал – Вільярреал

Цього було достатньо Вільярреалу, щоб вийти у фінал Ліги Європи. Це буде п'ятий фінал для наставника "жовтої субмарини" Унаї Емері. Тричі він вигравав – з іспансьуою Севільєю. А ще одного разу програв. Було це у 2019 році, коли він був тренером саме Арсеналу.

У фіналі Вільярреал зіграє проти ще одного англійського клубу – Манчестер Юнайтед. Фінал відбудеться 26 травня в польському Гданську.