Арсенал – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч АПЛ

Арсенал та Тоттенхем у неділю, 14 березня, зустрінуться у рамках 28 туру англійської Прем'єр-ліги. Переглянути лондонське дербі можна буде в Україні.

Арсенал – Тоттенхем: де дивитися

Матч АПЛ Арсенал – Тоттенхем на "Емірейтс Стедіум" розпочнеться о 18:30 за київським часом.

До теми Арсенал чи Тоттенхем: хто переможе у дербі північного Лондона – прогноз на матч АПЛ

Трансляцію матчів АПЛ в Україні здійснює лише телеканал Setanta. Саме на ньому і буде показано матч Арсенал – Тоттенхем.

Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv.

Однак варто відзначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.

Перед грою