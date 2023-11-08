Суперпостріл Зінченка та феєрія Сака: Арсенал не залишив шансів Севільї в матчі ЛЧ – відео

Лондонський Арсенал в рамках 4-го туру Ліги чемпіонів на домашній арені приймав іспанську Севілью. Перемогу команді Артети принесли точні удари Троссара та Сака.

Арсенал – Севілья 2:0

Гол: Троссар, 29, Сака, 64

Чинний переможець Ліги Європи в груповому етапі ЛЧ ще жодного разу не святкував перемогу. Зруйнувати неприємну серію "червоно-білі" збиралися на арені "Емірейтс", пише 24 Канал.

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Арсенал прямує до плей-оф ЛЧ

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета в стартовому складі своєї команди не знайшов місця Олександру Зінченку, залишивши українця на лаві запасних.

В першій половині гри тотальну перевагу мали господарі поля. "Каноніри" вдвічі переважали суперника у володінні м'ячем. Натомість гості за весь перший тайм жодного разу не змогли завдати удару по воротах голкіпера Арсеналу.

Лондонці відкрили рахунок на 30-й хвилині. Леандро Троссар скористався пасом Букайо Сака, пробивши низом по центру воріт.

Відео голу Троссара

На початку другого тайму Артета зробив заміну, випустивши Зінченка. Мінімальна різниця залишала шанси для Севільї врятуватися від поразки. Однак Сака звів їх до мінімуму. На 64-й хвилині поєдинку вінгер "канонірів" зробив рахунок 2:0. Таким чином, англієць записав на свій рахунок гол плюс пас.

Відео голу Сака

Майже одразу чудову нагоду поповнити свій бомбардирський рахунок мав Зінченко. Український легіонер потужно пробив по центру воріт, але голкіпер Севільї Дмітрович неймовірним сейвом відбив м'яч.

Фінальний свисток арбітра зафіксував впевнену перемогу Арсеналу з рахунком 2:0.

Команда Артети завдяки трьом перемогам лідирує в групі В. У Арсенала – 9 очок.

Севілья в чотирьох поєдинках заробила 2 бали. У іспанців залишаються шанси поборотися за плей-оф Ліги чемпіонів.

Відеоогляд матчу Арсенал – Севілья